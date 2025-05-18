﻿
Суспiльство

Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей

Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для вивчення обставин, про які заявив командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Там обіцяють детально проаналізувати накази та розпорядження від різних рівнів військового управління «на предмет доцільности» бойовій обстановці, що склалася. Рішення обіцяють ухвалити за результатами перевірки.

Напередодні Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на звільнення з посади. Причиною назвав «дебільні завдання» від командування і невиправдані втрати людей.

Військовий став командиром батальйону 47 бригади в липні 2024 року. З жовтня 2024-го бригада виконує бойові завдання в Курській області рф, а також звітує про ведення бойових дій на Сумському напрямку.

Теги:

ЗСУГенштаб
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сантехнік убив одного з конструкторів ракети "Іскандер"
Надзвичайні події 17.05.2025 18:18:44
Сантехнік убив одного з конструкторів ракети "Іскандер"
Читати
Німеччина посилить патрулі в Балтійському морі для протистояння гібридним загрозам з боку Росії
Свiт 17.05.2025 17:08:54
Німеччина посилить патрулі в Балтійському морі для протистояння гібридним загрозам з боку Росії
Читати
Італія планує передати Україні 400 бронетранспортерів M113
Свiт 17.05.2025 16:04:02
Італія планує передати Україні 400 бронетранспортерів M113
Читати

Популярнi статтi