Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для вивчення обставин, про які заявив командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Там обіцяють детально проаналізувати накази та розпорядження від різних рівнів військового управління «на предмет доцільности» бойовій обстановці, що склалася. Рішення обіцяють ухвалити за результатами перевірки.

Напередодні Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на звільнення з посади. Причиною назвав «дебільні завдання» від командування і невиправдані втрати людей.

Військовий став командиром батальйону 47 бригади в липні 2024 року. З жовтня 2024-го бригада виконує бойові завдання в Курській області рф, а також звітує про ведення бойових дій на Сумському напрямку.