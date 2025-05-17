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Росія вивозить військову техніку зі Севастополя через дефіцит на фронті, – "АТЕШ"

Росія вивозить військову техніку зі Севастополя через дефіцит на фронті, – "АТЕШ"

рф вивозить військову техніку зі Севастополя через брак на фронті. Рух "АТЕШ" повідомляє про майже порожню базу. Про це повідомляється в Telegram-каналі "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували масове вивезення військової техніки з військової бази у Севастополі.

Територія майже порожня - залишились лише поодинокі одиниці техніки, серед яких кілька нових ГАЗів та КАМАЗів.

На місці перебувають переважно цивільні - жінки та літні люди, які займаються прибиранням. Військових тут мало, їх помітили лише на спостережній вишці та на околицях території.

За попередніми оцінками, техніку вивезли через гостру нестачу озброєння на фронті, тож більшість машин перекинули на інші напрямки. 

Усі зібрані дані партизани вже передали у Сили оборони України для подальшого аналізу.

 

 

 

Теги:

війна в Україніагресія рф
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