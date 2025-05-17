Один із конструкторів-розробників ракети «Іскандер» Владімір Недошивін помер у РФ. Його штовхнули зі сходів. Про це повідомив журналіст Денис Казанський із посиланням на росЗМІ.

9 травня Недошивіна ледь живого знайшли у під'їзді вдома у Коломні.

«У Росії у п’яній бійці вбили одного із творців ракети «Іскандер» Владіміра Недошивіна. Його штовхнув зі сходів у під’їзді сусід-сантехнік. Дуже російська історія», – підкреслив Казанський.

32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев пояснив, що зіштовхнув сусіда зі сходів через те, що той помочився у під'їзді на першому поверсі.

Недошивіну було 74 роки. Він вживав багато алкоголю. Після інциденту чоловіка доправили до лікарні, але через декілька днів він помер.

Нагадаємо, головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олєг Мамалига помер на 92-му році життя.

Раніше у Росії помер генерал-майор Алєксандр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи «Соколи Росії».