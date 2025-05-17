Обстріл Сумщини: внаслідок удару РФ по автобусу загинули 9 людей, є поранені

Вранці 17 травня російські окупанти обстріляли Білопілля Сумської області – під удар потрапив рейсовий автобус, що прямував у бік Сум. Загинули 9 людей, є поранені.

За даними Сумської ОВА, близько 06:17 ворог атакував рейсовий автобус поблизу Білопілля, який рухався у напрямку Сум.

У Нацполіції уточнили, що внаслідок удару загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, документують наслідки обстрілу, збирають докази російського терору.

Ворог, ймовірно, завдав удару ударним дроном "Ланцет".

Повідомляється, що інцидент стався за кілька годин після переговорів між Росією та Україною, що відбулися напередодні в Туреччині.