Німеччина хоче купити у США крилаті ракети Tomahawk

Німеччина, хоче купити американські далекобійні крилаті ракети Tomahawk для оснащення своїх військово-морських сил. Берлін зацікавився цими ракетами для відбиття "російської загрози", пишуть німецькі ЗМІ.

Якщо угода відбудеться, ФРН стане п'ятим власником ракет, які США донедавна постачали лише своєму найближчому союзнику - Великій Британії.

Видання Hartpunkt з посиланням на заяву інспектора ВМС ФРН віце-адмірала Яна Крістіана Каака уточнило, що про необхідність підвищення бойової могутності свого флоту німецька влада замислилася на тлі "зростаючої загрози з боку росії".

Ракети Tomahawk планують встановлювати на фрегати нового покоління типу F127. ВМС Німеччини планують отримати шість таких кораблів до 2035 року, що коштуватиме бюджету країни майже 15 млрд євро.

На F127 буде встановлено американський корабельний комплекс Aegis (на його закупівлю будуть виділені додаткові кошти), здатний запускати ракети Tomahawk.

За оцінкою керівництва ВМС ФРН, використовувати Tomahawk можна вже і на фрегатах типу F123 і F124, які є у флоту, за умови, що вони оснащені пусковою установкою Mk41.

Ракети Tomahawk можуть запускатися як із надводних кораблів, так і з субмарин та наземних установок. Tomahawk використовується на кораблях військово-морських сил США з початку 1980-х років. З 1991 року ракети цього типу активно використовувалися в бойових діях для завдання ударів по Іраку, Югославії, Лівії та Сирії. Їхня дальність оцінюється приблизно в 1600 км.

На даний момент, крім самих США, ця ракета стоїть на озброєнні Сполученого Королівства. Проте останнім часом США уклали кілька контрактів на постачання різних модифікацій Tomahawk з іншими своїми союзниками - Австралією, Японією та Нідерландами.

Що ж до ФРН, то ще за адміністрації Джо Байдена Вашингтон і Берлін домовилися про розміщення з 2026 року на території Німеччини наземних ракет середньої та меншої дальності (багатоцільових ракет SM-6, крилатих Tomahawk та гіперзвукових ракет LRHW).

Адміністрація Дональда Трампа поки що публічно не підтверджувала, що угода з ФРН залишається в силі, але й не скасовувала її.

Тим часом Німеччина та ще шість країн-членів НАТО (Британія, Італія, Нідерланди, Польща, Франція та Швеція) ще торік оголосили про запуск проекту ELSA (European Long Strike Approach), у межах якого планується створити європейський комплекс середньої дальності (до 2 тис. км) наземного базування. Ключову роль у цій програмі прагне відігравати Франція.

Німеччина паралельно братиме участь у розробці такої ж системи дальністю понад 2 тис. км ще й у окремому проекті з Британією.