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Полiтика

Трамп відповів, коли зустрінеться з путіним

Трамп відповів, коли зустрінеться з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з лідером рф володимиром путіним, щойно сторони зможуть узгодити дату переговорів.

Як пише Clash Report, ця заява прозвучала наступного дня після того, як Трамп висловив переконання, що війна в Україні завершиться після його особистої зустрічі з російським президентом.

Подивимося, як розвиватимуться події щодо росії та України. Настав час повертатися додому... Я зустрінуся з путіним, щойно з'явиться така можливість. Ми плануємо це зробити. Це необхідно, — сказав Трамп під час візиту на Близький Схід.

Він також запевнив, що світ стане "набагато безпечнішим" протягом найближчих двох-трьох тижнів.

Крім того, Трамп звернув увагу на ситуацію в секторі Гази, зазначивши, що США стежать за подіями та прагнуть допомогти людям, які страждають від голоду.

 

Теги:

СШАДональд ТрампПутін Володимир
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