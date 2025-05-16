Політика Трампа почала полягати в тиску на жертву, а не на агресора, — Брінк

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку у квітні 2025 року через "моральний обовʼязок" і "неможливість добросовісно виконувати державну політику" американського президента Дональда Трампа, зокрема через його тиск на Україну, а не на РФ.

Про це вона написала в колонці для Detroit Free Press.

Брінк зазначила, що повернулася додому після трьох найважчих років роботи в житті — служби послом США в Україні — "підтримуючи нашого демократичного союзника проти жорстокої, неспровокованої агресії з боку Росії".

Вона зазначила, що працювала дипломатом за п'ятьох президентів — республіканців і демократів.

Дипломатка наголосила, що поважає право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США — за наявності належних механізмів стримувань і противаг з боку Конгресу.

"Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію. Таким чином, я більше не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", — написала Брінк.

За її словами, мир за будь-яку ціну — це не мир, а умиротворення агресора.

"Я не можу стояти осторонь, коли країну захоплюють, демократію знищують, а дітей вбивають безкарно. Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США — це відстоювати демократії та протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, стабільності чи процвітання. Воно призводить до більшої війни та страждань", — написала дипломатка.

Брінк наголосила, що якщо дозволити Путіну змінювати кордони силою, він не зупиниться на Україні.

"Він сам говорить, що його мета — відновити імперське минуле. А це не можливо без загрози нашим союзникам по НАТО. І якщо Путін досягне успіху, це надішле Китаю сигнали, які підірвуть баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", — наголосила Брінк.

10 квітня стало відомо, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.

CBS News із посиланням на джерела повідомло, що Брінк подала заяву ще в січні, після інавгурації президента Трампа, в рамках стандартної ротації. Проте держсекретар Рубіо не прийняв її.

25 квітня 2022 року Брінк була офіційно номінована президентом Байденом на посаду посла в Україні. Вступила на посаду з 2 червня 2022 року. До цього в Києві два з половиною роки не було американського посла після того, як Трамп достроково звільнив попередню очільницю місії Марі Йованович, у Києві по черзі працювали троє тимчасово повірених у справах США.

Брінк має 25-річну дипломатичну карʼєру. У травні 2019 року її вперше призначили послом США — Дональд Трамп відправив її представляти Америку у Словаччині.