Генсек НАТО: Путін зробив помилку з переговорами

Російський диктатор Володимир Путін припустився помилки, направивши на переговори з Україною делегацію низького рівня, і усвідомлює, що "м’яч на його полі".
Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на слова Рютте, сказані ним в коментарі la Repubblica, очільник Північноатлантичного альянсу вважає, що Путін має більш серйозно ставитися до питань врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. На думку Рютте, Європа та Сполучені Штати Америки повинні продовжувати чинити тиск на російського лідера.
"Він (Путін – ред.) дуже добре знає, що м’яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня.