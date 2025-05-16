Генсек НАТО: Путін зробив помилку з переговорами

Російський диктатор Володимир Путін припустився помилки, направивши на переговори з Україною делегацію низького рівня, і усвідомлює, що "м’яч на його полі". Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в столиці Албанії Тирані, де також присутній Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на слова Рютте, сказані ним в коментарі la Repubblica, очільник Північноатлантичного альянсу вважає, що Путін має більш серйозно ставитися до питань врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. На думку Рютте, Європа та Сполучені Штати Америки повинні продовжувати чинити тиск на російського лідера.