Дев'ять років за ґратами проведе рецидивіст, який напав на київську студентку

Дев’ять років за ґратами проведе рецидивіст, який у столиці вчинив розбійний напад на студентку.
Як повідомили у поліції Києва, торік, наприкінці листопада, до поліції звернулася мешканка столиці із повідомленням про напад: невідомий чоловік на вулиці вдарив її пляшкою по голові та силоміць відібрав сумку з особистими речами.
Правоохоронці спільно зі співробітниками кримінального аналізу встановили особу нападника.
Це був 46-річний житель Київської області, який неодноразово був судимий за майнові злочини.
Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуку у нього вилучили викрадені прикраси, навушники та інші особисті речі 22-річної потерпілої.
Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за статтею — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.
На час слідства порушник перебував під вартою.
Наразі суд завершив розгляд кримінального провадження та визнав фігуранта винним. За скоєний злочин йому призначено покарання — дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.