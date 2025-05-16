Дев'ять років за ґратами проведе рецидивіст, який напав на київську студентку

Дев’ять років за ґратами проведе рецидивіст, який у столиці вчинив розбійний напад на студентку.

Як повідомили у поліції Києва, торік, наприкінці листопада, до поліції звернулася мешканка столиці із повідомленням про напад: невідомий чоловік на вулиці вдарив її пляшкою по голові та силоміць відібрав сумку з особистими речами.

Правоохоронці спільно зі співробітниками кримінального аналізу встановили особу нападника.

Це був 46-річний житель Київської області, який неодноразово був судимий за майнові злочини.

Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку у нього вилучили викрадені прикраси, навушники та інші особисті речі 22-річної потерпілої.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за статтею — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

На час слідства порушник перебував під вартою.

Наразі суд завершив розгляд кримінального провадження та визнав фігуранта винним. За скоєний злочин йому призначено покарання — дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.