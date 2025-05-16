Спецслужба Латвії назвала ознаки російських диверсантів

Латвійська служба оборонної розвідки та безпеки (MIDD) оприлюднила новий звіт, у якому дала поради щодо виявлення можливих російських диверсантів і розвідників. Про це пише АР.

За попередженням MIDD, російські диверсанти можуть намагатися організувати заворушення в країні або вбити “суспільно важливих людей”. Вони можуть намагатися з’ясувати настрої місцевих жителів і провокувати їх на дії проти чинної влади.

У спецслужбі Латвії розповіли, які ознаки можуть допомогти розпізнати потенційного російського агента, серед них:

неохайний зовнішній вигляд;

невідповідний військовий або спортивний одяг;

схильність ставити місцевим підозрілі запитання.

Крім того, російські диверсанти і розвідники можуть перебувати біля військових або стратегічно важливих об’єктів, вдавати з себе працівників гуманітарних організацій або перебувати у віддалених районах як туристи, не виявляючи жодного інтересу до навколишнього середовища.

При цьому деякі з них можуть носити з собою спеціальні медичні набори, карти або радіостанції, “предмети, які краще підходять для таємних операцій, ніж для походів”.

– Якщо ви дійсно вважаєте, що виявили диверсійну групу на території Латвії, MIDD не рекомендує самостійно вступати з ними в сутичку. Натомість повідомте про свої підозри в Державну поліцію, спеціальні служби або найближчий підрозділ збройних сил, – порадили латвійцям.

Зазначимо, що європейські країни регулярно потерпають від російських диверсантів. Так, 6 травня Польща заявила про втручання Росії у вибори. За словами віцепрем’єр-міністра, РФ робить це за допомогою поширення дезінформації та гібридних атак на польську критичну інфраструктуру.