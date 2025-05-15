Стармер звинуватив Путіна у затягуванні припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Володимира Путіна у зриві перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною.

За його словами, саме президент РФ блокує мирні ініціативи, коли відмовився зустрітися особисто з Володимиром Зеленським у Туреччині, пише The Guardian.

– Те, що сталося сьогодні – ще одне підтвердження того, що саме Путін зволікає. Це він затягує припинення вогню. Україна вже кілька місяців як заявила про готовність до 30-денного безумовного перемир’я. І ми весь цей час говорили: саме Путін стоїть на заваді миру, – сказав Стармер.