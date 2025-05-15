﻿
Полiтика

Стармер звинуватив Путіна у затягуванні припинення вогню

Стармер звинуватив Путіна у затягуванні припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Володимира Путіна у зриві перемовин щодо припинення вогню між Росією та Україною.

За його словами, саме президент РФ блокує мирні ініціативи, коли відмовився зустрітися особисто з Володимиром Зеленським у Туреччині, пише The Guardian.

– Те, що сталося сьогодні – ще одне підтвердження того, що саме Путін зволікає. Це він затягує припинення вогню. Україна вже кілька місяців як заявила про готовність до 30-денного безумовного перемир’я. І ми весь цей час говорили: саме Путін стоїть на заваді миру, – сказав Стармер.

Теги:

путінвійна в УкраїніКір Стармерагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зустріч Зеленського та Ердогана тривала майже три години
Полiтика 15.05.2025 18:44:43
Зустріч Зеленського та Ердогана тривала майже три години
Читати
Українська делегація передала Папі Леву XIV списки українських військовополонених
Головне 15.05.2025 18:39:55
Українська делегація передала Папі Леву XIV списки українських військовополонених
Читати
Стало відомо, коли у Львові відбудеться черговий Міжнародний фестиваль BookForum
Суспiльство 15.05.2025 18:03:53
Стало відомо, коли у Львові відбудеться черговий Міжнародний фестиваль BookForum
Читати

Популярнi статтi