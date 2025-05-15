У Києві затримали шахрая з Тунісу

В Україні заарештовано 34-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють у викраденні 4 млн грн.

Іноземець перебував в міжнародному розшуку з 2022 року. За даними слідства, чоловік працював на фрилансі адміністратором.

Маючи доступ до електронних кабінетів користувачів, він змінював реквізити, на які надходила оплата за виконані роботи.

Кошти перенаправлялися на банківські рахунки, оформлені на його дружину.

Після викриття зловмисник утік за кордон, але завдяки скоординованим зусиллям української прокуратури, Нацполіції та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина його вдалося знайти, затримати та передати українській стороні, повідомила Прокуратура Києва.

На момент екстрадиції підозрюваний вже мав заочне повідомлення про підозру за несанкціонований доступ до інформаційних систем та шахрайство у великих розмірах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).

Нині він перебуває під вартою. Судом визначено можливість внесення застави у розмірі 908 тис. гривень.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Шевченківського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.