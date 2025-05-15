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Полiтика

Запрошення Зеленського на саміт НАТО залежить від рішення Рютте

Запрошення Зеленського на саміт НАТО залежить від рішення Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ухвалюватиме рішення щодо того, чи запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт Північноатлантичного блоку в Гаазі.

Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу керівників МЗС країн НАТО в Анталії, пише Sky News.

– Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО, – заявив Вельдкамп.

Глава дипломатичного відомства також зазначив, що цей саміт стане одним із найважливіших для НАТО. Головна тема зустрічі – збільшення витрат на оборону країн – членів Північноатлантичного блоку.

– Я вважаю, це один із найважливіших самітів в новітній історії НАТО, – сказав він.

Напередодні ЗМІ, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, повідомили, що США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який планують провести наприкінці червня.

Теги:

НАТОМарк РюттеВолодимир Зеленський
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