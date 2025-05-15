Глава Міноборони Британії: час натиснути на Путіна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти" і "чинити тиск на Путіна" на тлі невизначеності навколо переговорів між Росією і Україною в Стамбулі. Заяву британського міністра наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, Гілі закликав до запровадження нових санкцій проти Росії.

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни", – підкреслив він.

Гілі вказав на зобов'язання, взяті на себе лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час візиту до Києва минулого тижня.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... вести переговори і покласти край цій війні", – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.