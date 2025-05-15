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Зеленський заявив, що Путін займається порожніми балачками

Зеленський заявив, що Путін займається порожніми балачками

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розкритикував заяви російського диктатора Владіміра Путіна про готовність до переговорів, назвавши їх порожніми балачками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента. 

Керівник держави наголосив, що попри сигнали з боку Москви, конкретної ініціативи від Путіна так і не надійшло. Зеленський уточнив, що навіть після своєї заяви про готовність до переговорів, російська сторона почала відмовчуватися та уникати конкретики.

"Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що реальні переговори можливі лише за умови готовності всіх сторін і першим кроком має стати безумовне припинення вогню. За словами президента, якщо це можна організувати на технічному рівні - без лідерів - це варто зробити негайно. Якщо ж потрібна участь керівників держав - українська делегація вже перебуває в Туреччині й готова до діалогу.

Теги:

Володимир ЗеленськийВладімір Путін
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