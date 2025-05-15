"Нічого не станеться, доки ми не домовимося з Путіним": Трамп про переговори в Туреччині

На тлі активізації дипломатичних зусиль щодо врегулювання ситуації в Україні, делегації від України та Туреччини прибули до Анкари для участі в переговорах. 1 Водночас, представник російської сторони Володимир Мединський підтвердив прибуття російської делегації до Стамбула. Ці події розгортаються паралельно з повідомленнями про можливі кроки з боку США, що стосуються діалогу з росією.

За інформацією агентства Bloomberg, Сполучені Штати Америки виступають з ініціативою відновлення роботи Ради Росія–НАТО. Ця платформа до початку повномасштабного вторгнення слугувала майданчиком для взаємодії між Москвою та країнами-членами Північноатлантичного альянсу, і її потенційне відновлення може свідчити про пошук шляхів для деескалації та комунікації.

Втім, особливої уваги в контексті переговорного процесу набувають висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа. Коментуючи ситуацію, Трамп зробив заяву, яка підкреслює його бачення ролі особистих домовленостей на найвищому рівні: «Нічого не станеться з росією та Україною, доки ми з Путіним не домовимося особисто». Цей коментар чітко вказує на переконання Трампа у необхідності його прямої участі та діалогу з російським лідером для досягнення будь-яких значущих результатів.

Також Дональд Трамп висловився щодо рівня представництва російської делегації на переговорах у Туреччині. Він зазначив, що не розчарований складом російської делегації, що може бути інтерпретовано як опосередкований натяк на те, що без його власної присутності на переговорах, високий рівень російського представництва не був би визначальним чи очікуваним. Деякі джерела повідомляють, що сам Трамп раніше допускав можливість прибуття до Туреччини, якщо б на переговорах був присутній Володимир Путін.