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Рівень "переговорів": з Москви гавкають на Зеленського, що він жалюгідна людина

Рівень "переговорів": з Москви гавкають на Зеленського, що він жалюгідна людина

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував особисті образи президента України Володимир Зеленського з боку російського МЗС.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х у четвер, 15 травня.

“Замість того, щоб Путін зустрівся з президентом Зеленський у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, – це особисті образи на адресу українського президента”, – написав Тихий.

Він зазначив, що “не вперше російське міністерство закордонних справ стає посміховиськом”.

“Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське міністерство закордонних справ – їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви”, – зауважив речник МЗС України.

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Туреччини на переговори між Україною та РФ. Він очікував там Путіна, якого пообіцяв зустріти там “особисто”.

Втім, згодом стало відомо, що Путін не поїде до Туреччини на переговори, так само як і глава МЗС Лавров. Тоді Зеленський назвав російську делегацію на переговорах в Туреччині “бутафорською”.

Після цього МЗС країни-агресорки відповіло особистими образами на адресу президента України. Зокрема Лавров назвав Зеленського “жалюгідною людиною”, а речник російського МЗС Захарова – “клоуном і невдахою”.

Теги:

МЗСВолодимир ЗеленськийСєргєй ЛавровГеоргій Тихий
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