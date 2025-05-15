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Великобританія і Німеччина створюють високоточну ракету для стратегічних ударів

Великобританія і Німеччина створюють високоточну ракету для стратегічних ударів

Країни оголосили про амбітний проект з розробки нової зброї великої дальності, яка зможе завдавати точних ударів на відстань понад 2000 км. Спільна розробка буде зосереджена на створенні зброї "глибокого точного удару", що стане важливим елементом у посиленні оборонних спроможностей країн НАТО, повідомє Інтерфакс-Україна з посиланням на Reuters.

«У світі, що стає все більш небезпечним, НАТО та його європейські союзники повинні діяти разом, щоб забезпечити стабільність та безпеку. Це партнерство є важливим кроком на шляху до зміцнення наших оборонних можливостей, а також до стимулювання економічного зростання, створення нових робочих місць і підвищення кваліфікації в обох країнах», — зазначив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Цей новий проект не обмежується лише розробкою ракет. Окрім створення зброї великої дальності, міністри також обговорили спільні закупівлі, зокрема торпед для морських патрульних літаків, а також закупівлю Німеччиною британських військових мостів, що також є частиною цієї угоди. Це дозволить двом країнам не лише посилити власну оборону, але й забезпечити технологічну співпрацю та покращити здатність до швидкого реагування в умовах глобальних загроз.

Нова зброя стане важливим інструментом у зміцненні оборонної спроможності Європи. Її дальність дозволить здійснювати точні удари по ворожих об'єктах на великих відстанях, що забезпечить стратегічну перевагу та зменшить ризики для безпеки країн НАТО.

Теги:

НімеччинаВелика Британіястворення ракети
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