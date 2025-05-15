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ЗСУ продовжують зміщувати лінію фронту вглиб Росії

ЗСУ продовжують зміщувати лінію фронту вглиб Росії

Президент Зеленський повідомив, що отримав детальну доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За його словами, бойові дії ведуться по всій лінії зіткнення, зокрема й на території Росії — в Курській та Бєлгородській областях.

«Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області — ми захищаємо превентивно українське прикордоння», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не обирала шлях ескалації, і всі операції мають оборонний характер — вони спрямовані на нейтралізацію загроз з боку окупантів.

За словами глави держави, щодоби на фронті відбувається понад 100 боїв, а найскладнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку, особливо в районі Покровська.

Довідка: Операція ЗСУ в Курській області триває з серпня 2024 року, тоді як дії в Бєлгородській області розпочалися в березні 2025-го.

Теги:

ЗСУфронтбої на Курщині
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