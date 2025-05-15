Захід втримав Україну за столом переговорів, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитися від участі у запланованих переговорах із Росією в Стамбулі, якщо на них не з’явиться особисто президент РФ Володимир Путін, повідомляє The Washington Post із посиланням на західних дипломатів.

За інформацією видання, ЄС і США наполягають на проведенні переговорів, вбачаючи в них шанс на зрушення з «мертвої точки» у діалозі між Києвом і Москвою. Ідея обговорювалася, зокрема, на саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, який цього тижня проходив в Анталії, Туреччина.

Однак ситуація ускладнилася через неясність з боку Росії, яку не могла визначитись зі склажом делегації. Цей дипломатичний хаос, за даними джерел WP, викликав розчарування в Офісі президента України. «Зеленський не бачив сенсу їхати взагалі», — цитує видання одного з європейських дипломатів.

Український лідер, за їхніми словами, навіть розглядав варіант відкликання своєї делегації, якщо формат залишиться незрозумілим. Він нібито заявив, що не уповноважить переговорників без чітких гарантій.

Втім, американські та європейські чиновники наполегливо переконували Зеленського не зривати процес. Умовляння з боку союзників привели до рішення принаймні відправити главу Офісу президента Андрія Єрмака та заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами джерел WP, спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав участь України у переговорах «безпрограшним варіантом»: «Якщо українська делегація приїде, а Росія — ні, винною виглядатиме Москва. Якщо ж приїдуть обидві сторони — з’явиться реальний шанс на припинення вогню».