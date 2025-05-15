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Суспiльство

Погода 15 травня: сильний вітер, дощі

Погода 15 травня: сильний вітер, дощі

Циклон зумовить падіння атмосферного тиску, посилення поривів вітру на всій території країни крім північного заходу та південного сходу. Швидкість вітру сягне 15-22 м/с повідомив Укргідрометцентр.

На заході та півночі –дощі. В Карпатах - сильний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території -  подекуди невеликі дощі.

Південно-західний вітер принесе тепліше повітря, лише в західних областях вдень похолодає. Температура повітря +14-19°, у більшості західних областей +8-13°. В Карпатах -  +1-6°.

У Києві - хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура повітря +14-16°.

Теги:

прогноз погодипогода 15 травня
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