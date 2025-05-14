США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО-2025

Сполучені Штати Америки виступають проти участі Президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться в Гаазі 24-26 червня 2025 року. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на дипломатичні джерела в країнах-союзниках.

За інформацією джерел, наразі запрошення для участі у саміті були надіслані лише чотирьом азійським партнерам Альянсу: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

"США виступають проти запрошення Зеленського на саміт у Гаазі. Наразі заявки на участь надсилаються лише азійським партнерам", - цитує ANSA джерело в НАТО.

Зазначається, що такий вибірковий підхід Сполучених Штатів викликав здивування серед інших членів Альянсу. "Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні", - повідомило джерело.

Це питання може бути обговорено під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка проходить в Анталії, Туреччина, 14-15 травня. Хоча зазначається, що на цій зустрічі, яка проходить у неформальному форматі, ухвалення рішень не очікується, обговорення підготовки до Гаазького саміту є одним з пунктів порядку денного.

Раніше очікувалося, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в Гаазі. Також повідомлялося, що Державний секретар США Марко Рубіо планує долучитися до неформальної зустрічі глав МЗС НАТО в Анталії, де, серед іншого, обговорюватимуться питання припинення війни Росії проти України.

Слід зазначити, що станом на квітень 2025 року українська сторона офіційного запрошення для Президента Зеленського на саміт у Гаазі ще не отримувала, про що заявляв міністр закордонних справ України.