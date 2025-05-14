Рейтинг Зеленського в регіонах: КМІС показав картину довіри

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати дослідження, яке свідчить про відносно рівномірний розподіл прибічників Президента України по всій території країни. Згідно з аналізом за регіонами, кількість громадян, які висловлюють довіру главі держави, є сталою в більшості областей.

Виняток становить східна частина України, де рівень довіри виявився дещо нижчим. Однак навіть у цьому регіоні показник довіри становить не менше 60%, тоді як рівень недовіри – 33%.

Деталі опитування:

В опитуванні КМІС взяли участь 1010 респондентів. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням випадкової вибірки абонентів мобільного зв'язку. Географія опитування охопила всі області України, за винятком тимчасово окупованих Російською Федерацією територій. Важливо зазначити, що думки українців, які на момент проведення опитування перебували за межами країни, не враховувалися.

Статистична похибка:

В інституті повідомили про потенційну похибку вибірки, яка не перевищує:

4,1% для показників, близьких до 50%

3,5% для показників, близьких до 25%

2,5% для показників, близьких до 10%

1,8% для показників, близьких до 5%

Контекст виборів:

Володимир Зеленський обійняв посаду Президента України у 2019 році. У першому турі виборів 31 березня 2019 року він набрав 30,24% голосів виборців, а у другому турі 21 квітня – 73,22%, здобувши перемогу над своїм опонентом Петром Порошенком.

Чергові президентські вибори мали відбутися навесні 2024 року. Проте, відповідно до статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", проведення президентських та парламентських виборів в умовах воєнного стану, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року, заборонено.