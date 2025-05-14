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Столиця

У готелі Києва сталася стрілянина: подробиці

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинський району, повідомляє поліція Києва.

У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав.

У середу вранці, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району Києва сталася стрілянина.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, обставини інциденту встановлюються.

Теги:

поліціястрілянина в готелі Києва
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