У готелі Києва сталася стрілянина: подробиці

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинський району, повідомляє поліція Києва.

У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав.

У середу вранці, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району Києва сталася стрілянина.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, обставини інциденту встановлюються.