Погода сьогодні: подекуди помірні дощі

Сьогодні вся країна перебуватиме в полі зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. Все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі, – повідомили синоптики.

По всій території України очікується мінлива хмарність, пройдуть невеликі дощі.

Швидкість вітру 5-10 м/с.

Температура повітря +12 – 17 градусів. На високогір'ї Карпат – +5-10.

У Києві - невеликий дощ. Вітер - західний, 5-10 м/с. Вночі +5-7, вдень +15-17.