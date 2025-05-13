Це війна Путіна, тому і переговори мають бути з ним, – Зеленський

Коли всі чекають відповіді від росії про припинення вогню та прямі переговори у Стамбулі, то москва відповідає новими ударами та штурмами. Саме росія – це та країна, через кого війна почалась та триває дотепер.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 13 травня 2025 року.

– Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібні прямі переговори та на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає. Саме він має розв’язувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним, – заявив Зеленський.

За словами президента, українська команда активно готує візит у Туреччину.

Сьогодні позицію України дуже детально представили всім нашим партнерам, пояснив глава держави.

На його думку, весь світ розуміє, що потрібен тиск, щоб у москві перестали думати, наче світ ще може зачекати.

Як наголосив президент, потрібне достойне та справедливе закінчення війни. росіяни багато говорять про прямі переговори, а коли доходить до справи, то вони ховаються, звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі.

Президент відзначив заяву лідерів країн Північної Європи та Балтії. Він подякував за підтримку, зокрема переговорів.

Загалом європейські лідери роблять дуже сильні заяви та кроки, переконаний Зеленський.

За його словами, зокрема Україна знає думку Китаю про підтримку припинення вогню та переговорів. США ясно та недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись, звернув увагу він.

Україна абсолютно готова до справді ефективного формату розмови, стверджує президент.

Зеленський про позиції України

Глава держави сьогодні заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про його контакти з партнерами та відповідні наші плани.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак фактично весь день у перемовинах, заявив Зеленський.

Президент заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова, на рівні якого теж є відповідна важлива комунікація.

За словами Зеленського, триває робота, щоб позиції України були сильними, а дипломатія – результативною.

Також важлива і внутрішня ситуація в Україні – усе, що потрібно для стійкості держави та забезпечення людей.

Крім цього, була доповідь керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України.

– Для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати. Попри війну та будь-яку дипломатичну турбулентність, всі соціальні виплати в Україні забезпечені. І так буде й далі. Я хочу подякувати всім, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував президент.