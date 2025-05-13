Спецпредставник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог, виступив із заявою про те, що Сполучені Штати готові до впровадження нового пакету санкцій проти hосії, якщо виникне така необхідність.

– Сполучені Штати дійсно підготували закон про санкції проти Росії 2025 року, і понад 70 сенаторів підписалися під ним, і це можуть бути значні санкції, – підкреслив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

За словами американського посадовця, в першу чергу обмеження можуть бути спрямовані на центральний банк російської федерації, а також на так званий тіньовий флот, який активно використовується рф для обходу діючих санкцій.

– Ми попередили президента Путіна про це: дивіться, це стає дуже серйозним, ці санкції дуже серйозні, вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше, європейці діють так само, – повідомив Келлог.

Він також наголосив, що нинішня ситуація розвивається в напрямку, якого ще не було раніше, і саме це може стати поштовхом до завершення війни, розв’язаної hосією.

– Я думаю, що ми рухаємося туди, де ми раніше не були (…) і чим ближче ми будемо, тим легше буде покласти край цій війні. Ця війна має закінчитися, вона повинна закінчитися зараз, – наголосив спецпредставник.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти літаків і суден, які співпрацюють із російською федерацією.

Велика Британія нещодавно ввела нові обмеження, які охоплюють щонайменше 100 суден. Їх звинувачують у перевезенні російської нафти попри чинні міжнародні обмеження.

За даними британської сторони, з початку 2024 року зазначені танкери транспортували нафтопродуктів на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів, порушуючи санкційний режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.