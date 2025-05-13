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Столиця

У Києві викрито схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

У Києві викрито схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

У Києві правоохоронці викрили схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків або доглядальників хворих родичів, повідомляє Прокуратура Києва.

Організатор схеми пропонував кілька варіантів. За винагороду у $12 тис. він підбирав жінок, які погоджувалися записати чоловіка батьком своєї дитини.

Маючи двох власних дітей, той отримував відстрочку від мобілізації та право виїжджати за кордон.

Ще одним варіантом було оформлення документів щодо постійного нагляду за близьким родичем.

Саме цю схему використав киянин, який підробив довідки про хворобу дружини.

Організатора затримали після отримання $ 7,5 тис. за внесення інформації про наявність у військовозобов’язаного третьої дитини.

Підозру оголошено 40-річному організатору незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та 28-річному клієнту, який скористався цими послугами (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі правоохоронці встановлюють причетність посадових осіб Києва до реалізації вищевказаних схем.

Теги:

Київкримінальні новини
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