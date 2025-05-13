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Електромобільна лихоманка: топ вживаних авто зі США

Електромобільна лихоманка: топ вживаних авто зі США

У травні 2025 року українці придбали рекордні 3,9 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі Сполучених Штатів Америки. Цей показник на 6% перевищує квітневий обсяг, що свідчить про стабільне зростання попиту на американські авто на українському ринку. Про це повідомляє "УкрАвтоПром".

Особливу популярність серед ввезених авто мають електромобілі, які становлять вагому частку – 42,2% від загальної кількості "американців", що отримали українські номерні знаки. Бензинові автомобілі майже зрівнялися з ними, посівши 42,1% ринку. Решта ввезених у травні авто розподілилися наступним чином:

  • Гібриди: 7,9%
  • Дизельні авто: 4%
  • Авто з ГБО: 3,8%

Середній вік придбаних вживаних автомобілів зі США становить 5,7 року.

Лідерами травневого рейтингу найпопулярніших моделей стали електрокари Tesla, які очолили ТОП-5:

  1. Tesla Model Y – 534 авто
  2. Tesla Model 3 – 471 авто
  3. Ford Escape – 271 авто
  4. Nissan Rogue – 205 авто
  5. Jeep Cherokee – 201 авто

Експерти відзначають, що зростання попиту на вживані автомобілі зі США зумовлене кількома факторами, серед яких широкий вибір електромобілів та їхня привабливіша вартість порівняно з новими аналогами на українському ринку. Ця тенденція свідчить про зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту та можливості заощадити при покупці авто.

Теги:

СШАавтоелектромобілі
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