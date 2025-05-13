У Лівії «вибухнула» громадянська війна

У столиці Лівії, Тріполі, розгорілися інтенсивні збройні сутички між силами з міст Місрата та Тріполі. На вулицях — стрілянина, бронетехніка та танки. Внаслідок ескалації ситуації евакуювали цивільні літаки з міжнародного аеропорту Мітіга, який тимчасово припинив роботу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та джерел у силових структурах, причиною раптового загострення стала ліквідація командира Абдула Гані аль-Кіклі (на прізвисько Геніва). Його смерть спровокувала конфлікт між підрозділами, які традиційно підтримують різні політичні табори у внутрішньому протистоянні.

Ситуація на вулицях столиці залишається вкрай небезпечною. У багатьох районах перекриті дороги, чути постріли зі стрілецької зброї та вибухи.

Через бойові дії було евакуйовано персонал і пасажирів з аеропорту Мітіга, що є єдиним діючим міжнародним летовищем у столиці. Всі рейси тимчасово скасовані.

Лівія вже понад десять років перебуває у стані глибокої політичної кризи, розділена між ворогуючими угрупованнями. Тріполі часто стає ареною локальних сутичок між озброєними фракціями, які формально входять до складу урядових сил, але мають окремі політичні амбіції та джерела впливу.