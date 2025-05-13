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Полiтика

Зеленський змінив склад Ставки

Зеленський змінив склад Ставки

Президент України підписав указ про виведення Івана Гаврилюка зі складу Ставки Верховного головнокомандувача. Указ №304/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

Рішення ухвалене на підставі подання Ради національної безпеки і оборони України. Гаврилюк раніше обіймав посаду першого заступника міністра оборони, однак був звільнений після зміни керівництва відомства на початку 2024 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Гаврилюк тривалий час працював у структурі Міноборони та був одним із наближених до колишнього керівництва міністерства. Його участь у роботі Ставки була пов’язана з виконанням обов’язків першого заступника міністра. Після кадрових ротацій у 2024 році він втратив формальний статус, але залишався у складі Ставки до сьогодні.

Теги:

ставкаЗеленськийІван ГаврилюкСклад Ставки
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