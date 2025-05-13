Заява Трампа про переговори підірвала європейські плани щодо санкцій

Заява Дональда Трампа в соціальній мережі із закликом до України негайно розпочати мирні переговори з Росією підірвала зусилля європейських лідерів, які прагнули скоординувати з США новий пакет санкцій у разі відмови Кремля припинити вогонь. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом закритих дипломатичних переговорів.

Європейські столиці розраховували, що в разі саботажу з боку Росії умов 30-денного перемир’я, запропонованого самим Трампом, США приєднаються до санкційного тиску, демонструючи єдність Заходу. Але несподіваний публічний заклик Трампа до Києва сісти за стіл переговорів із Путіним поставив під сумнів готовність США карати Москву, навіть якщо та порушить домовленості.

Джерела The Guardian стверджують, що Зеленський опинився перед вибором, якого не мав: відмова від зустрічі в Стамбулі з Путіним могла бути сприйнята як особиста образа для Трампа, що загрожує втратою підтримки з боку США. Сам Путін, за словами джерел, використав зустріч як дипломатичний маневр, щоби послабити західну єдність і тиск на себе.

Попри дипломатичний відкат, ЄС продовжує готувати новий санкційний пакет, який має бути представлений до кінця травня.

Хоча Європа не зупиняється, все залежить від того, чи оголосить Трамп про додаткові американські санкції. Йдеться не лише про економічний тиск, а й про символічне визнання Путіна як головної перешкоди миру. Законодавчий пакет санкцій, підготовлений сенатором-республіканцем Ліндсі Ґремом, має широку підтримку в Конгресі, але Білий дім не поспішає з його реалізацією.