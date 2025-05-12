30-денне перемир’я: у путіна відповили на ультиматуми

У кремлі не сприймають ультиматуми у питанні перемир’я з Україною та наполягають на відновленні прямих переговорів у Стамбулі без попередніх умов. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ.

пєсков так відреагував на погрози Європи запровадити додаткові санкції проти росії, якщо та не погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Він зухвало заявив, що з росією, мовляв, "не можна говорити мовою ультиматумів".

Така мова ультиматумів для росії є неприйнятною. Вона не підходить. З росією не можна розмовляти в такому тоні.

Він наголосив, що росія налаштована на переговори у Стамбулі без будь-яких попередніх умов.

Як ви знаєте, президент росії виступив із заявою. У цій заяві, зокрема, чітко та недвозначно викладена наша позиція щодо поновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов. Тих самих прямих переговорів, які були перервані українською стороною у 2022 році.

Речник російського диктатора також додав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган у телефонній розмові учора підтвердив готовність зробити все можливе для організації переговорів росії та України у Стамбулі.

Це все, що я можу наразі сказати щодо цієї теми, - резюмував представник путіна.

У такий спосіб, пєсков фактично відкинув пропозицію про перемир'я на 30 днів між Україною та росією.