Німеччина ставить ультиматум Кремлю

Уряд Німеччини заявив, що у разі відмови Росії припинити вогонь в Україні до завершення понеділка, Берлін разом із партнерами в ЄС розпочне підготовку чергового пакету санкцій проти Москви.

Як повідомляє видання Bild, про це заявив у Берліні речник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

«Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня», – наголосив він, додавши, що Росія має беззастережно погодитися на 30-денне припинення бойових дій.

У разі відмови, за словами Корнеліуса, Європейський Союз негайно розпочне підготовку нових санкцій. «Так, коли день закінчиться, політичні радники почнуть опрацьовувати відповідні заходи. Паралельно в Брюсселі триває робота над 17-м пакетом санкцій», – сказав речник.

Нагадаємо, що в суботу Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща закликали Москву оголосити 30-денне перемир’я, починаючи з понеділка.

Під час візиту до Києва канцлер ФРН Фрідріх Мерц та інші європейські лідери попередили Кремль про можливість жорстких обмежень у разі відмови від припинення вогню. Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, анонсував «масштабні санкції» з боку Європи та США.

Натомість президент РФ Владімір Путін наразі не відреагував на пропозицію щодо тимчасового перемир’я, проте заявив про готовність до «прямих переговорів» з Україною у Стамбулі 15 травня.