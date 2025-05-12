У Києві відкрили чотири меморіальні дошки на честь Героїв

Днями на фасаді Ліцею № 116 відкрили меморіальні дошки на честь чотирьох випускників, які віддали своє життя за мирне небо, за свободу, за майбутнє України.

«У стінах ліцею виросли діти, які згодом стали справжніми захисниками України. Це наші Герої. Наш біль. І наша гордість», — розповіли в Голосіївській РДА.

Меморіальні дошки розмістили при вході у ліцей. Фото: Голосіївська РДА

Віталій Дмитрович Мельник, позивний «Бутан», (25.08.1970 — 17.11.2023).

Старший сержант 58-ї мотопіхотної бригади. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сергій Васильович Шупік, позивний «Навігатор», (08.11.1975 — 12.07.2022).

Молодший сержант 72-ї механізованої бригади. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Іван Денисович Гнатюк, позивний «Шкет», (15.08.2001 — 17.06.2023).

Доброволець, стрілець-оператор 47-ї окремої механізованої бригади. Відзначений почесним знаком Головнокомандувача ЗСУ «За взірцевість у військовій службі».

Костянтин Іванович Боденчук, позивний «Інтелігент», (25.04.1977 — 08.03.2023).

Старший лейтенант 24-ї бригади імені Короля Данила. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.