Окупанти вкрали обладнання в українських журналістів і створили свою пропагандистську ТРК

У тимчасово окупованому Криму відкрили студію пропагандистської телерадіокомпанії «Таврія». Воно працює на вкраденому у Суспільного обладнанні під час втечі з правобережжя області у 2022 році. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У 2022 році росіяни створили псевдомедіа «Таврія» для просування проросійських наративів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Обладнання для цього вони вкрали під час втечі з правобережжя області у 2022 році. Наразі воно використовується у новій студії пропагандистського медіа у Сімферополі.

Центр національного спротиву також зазначає, що студію псевдомедіа наблизили до готелю, в якому проживає гауляйтер Володимир Сальдо. Тепер він є постійним гостем «каналу».

У дописі також зазначається, що причиною переміщення студії став «кадровий голод». Тому що у тимчасово окупованому Херсоні не змогли знайти виконавців поставлених завдань Кремлем. Тож студію перенесли до Криму.

Нагадаємо, що російські окупанти незаконно відбирають майно українців у тимчасово окупованому Криму. Російська влада незаконно експропріює підприємства, заводи, банки, санаторії, готелі, нерухомість, – як державне, так і приватне майно.

Також індивідуальне підприємство Ніни Царьової, матері екснардепа від Партії регіонів і засудженого в Україні Олега Царьова, отримує мільйони рублів від Росії. При цьому російський диктатор Володимир Путін «дякує» Царьову дрібними держзамовленнями.

До того ж Росія може використовувати дитячі літні табори в тимчасово окупованому Криму, щоб перешкодити українським ударам по російських військових об'єктах, розташованих на півострові. Фактично РФ використовує дітей як живий щит, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.