Новітні системи захисту від дронів та ракет отримає Україна

Нзабаром Збройні сили України отримають від Великої Британії п’ять додаткових систем протиповітряної оборони Raven, які вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах, - повідомляє Defence Blog.

Raven — це сучасна мобільна система ППО ближнього радіусу дії, розроблена для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами та, в деяких випадках, бойовою авіацією. В основі комплексу — вантажівка Supercat HMT-600, на яку встановлено пусковий модуль із ракетами ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile).

Радіус дії: до 15 км

Тип цілей: дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА, низько літаючі літаки

Швидкість ракети: понад 3 500 км/год

Ефективність у бойових умовах, за попередніми оцінками, - майже 70% збитих цілей,.

Raven уже застосовується в Україні та зарекомендувала себе як надійна система протидії ворожим дронам. Її мобільність та швидкість реакції особливо важливі у захисті енергетичної інфраструктури та передової.