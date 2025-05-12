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Війна

Новітні системи захисту від дронів та ракет отримає Україна

Новітні системи захисту від дронів та ракет отримає Україна

Нзабаром Збройні сили України отримають від Великої Британії  п’ять додаткових систем протиповітряної оборони Raven, які вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах, - повідомляє Defence Blog.

Raven — це сучасна мобільна система ППО ближнього радіусу дії, розроблена для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами та, в деяких випадках, бойовою авіацією. В основі комплексу — вантажівка Supercat HMT-600, на яку встановлено пусковий модуль із ракетами ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile).

Радіус дії: до 15 км                      

Тип цілей: дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА, низько літаючі літаки

Швидкість ракети: понад 3 500 км/год

Ефективність у бойових умовах, за попередніми оцінками, - майже 70% збитих цілей,.

Raven уже застосовується в Україні та зарекомендувала себе як надійна система протидії ворожим дронам. Її мобільність та швидкість реакції особливо важливі у захисті енергетичної інфраструктури та передової.

Теги:

ЗСУRavenсистема ППО
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