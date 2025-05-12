Трамп отримає «літаючий палац» вартістю сотні мільйонів доларів

Президент Дональд Трамп планує прийняти від королівської родини Катару подарунок у вигляді надрозкішного літака Boeing 747-8, названого "летючим палацом", який може стати тимчасовим замінником для Air Force One. Цей літак, оцінений у приблизно 400 мільйонів доларів США, раніше використовувався в особистому авіапарку катарської королівської родини. Наразі він проходить доопрацювання компанією L3Harris за вказівкою Трампа, щоб відповідати вимогам для президентського транспорту., повідомляє АBC News.

Трамп планує відвідати Катар на наступному тижні, хоча передача літака, ймовірно, відбудеться пізніше. Цей крок підкреслює тривалі проблеми з постачанням нових літаків Air Force One, які мали бути готові до 2024 року, але через затримки в будівництві та перевищення бюджету їх поставка була перенесена на 2027 та 2028 роки.

Цей крок викликав значну критику з боку політичних опонентів Трампа, включаючи сенатора Чака Шумера та організацію Citizens for Responsibility and Ethics. Вони висловили занепокоєння щодо можливого порушення Конституції США, зокрема її положень, що забороняють прийом іноземних подарунків без погодження з Конгресом. Однак адміністрація Трампа стверджує, що цей крок є законним, оскільки літак буде переданий до ВПС США, а не особисто Трампу.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Катар дарує розкішний літак іноземному лідеру. У 2018 році катарський емір подарував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану Boeing 747-8 вартістю близько 400 мільйонів доларів. Цей літак, також оснащений розкішними апартаментами, залами для нарад, першокласними місцями та навіть власною лікарнею, раніше перебував на службі у катарської королівської родини .