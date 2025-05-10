Мерц, Макрон, Туск і Стармер у Києві цементують європейську солідарність

Зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".