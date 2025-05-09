Окупанти встановили в захопленому Мелітополі пам'ятник організатору геноциду українців Сталіну

Російські окупанти до т. зв. Дня перемоги встановили памʼятник Йосипу Сталіну в захопленому Мелітополі Запорізької області.

Про це написали місцеві ресурси, а також Комуністична партія рф.

На памʼятнику є табличка з підписом: «Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків».

Як вказує російська партія, на відкритті виступив російський ставленик, місцевий «депутат» Олег Слюсаренко. Також на захід прийшли учні місцевої школи, які поклали квіти до памʼятника Сталіну.

Цей пам'ятник встановили після погодження представників окупаційної рашистської «міської адміністрації» Мелітополя.

Нагадаємо, радянська влада на чолі з диктатором Йосипом Сталіним вчинила Голодомор 1932-1933 років — геноцид українського народу, що забрав життя мільйонів людей. Загалом створені за його правління політична система й ідеологія дістали назву сталінізм.

13 січня 2010-го постановою Апеляційного суду Києва визнано винними в організації Голодомору 1932‒1933 років в Україні керівників більшовицького тоталітарного режиму – Йосипа Сталіна, В’ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича.