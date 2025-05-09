Розпочалася додаткова реєстрація на НМТ-2025

З 9 по 14 травня триває додаткова реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року. Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), ця можливість надана вступникам, які не змогли зареєструватися в основний період через поважні причини.

Реєстрація також відкрита для осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах або установах виконання покарань за рішенням суду, а також для тих, кому було відмовлено у реєстрації під час основного етапу.

Виправити й повторно надіслати реєстраційні документи й інформацію про себе на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна буде до 19 травня.

Основні сесії НМТ триватимуть з 14 травня до 25 червня, а додаткові — з 14 до 25 липня.

У цьогорічній основній реєстрації вже взяли участь понад 312 тисяч вступників.