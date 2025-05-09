В ООН навели жахаючи цифри щодо жертв серед цивільних в Україні у квітні

У квітні 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла найвищого рівня з вересня 2024 року. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, 97% усіх постраждалих – це цивільні особи, переважно на території, підконтрольній уряду України.

Значну частину жертв становлять люди, які постраждали від ракетних ударів та обстрілів, що здійснюються російськими збройними силами. Особливо руйнівні обстріли зазнали такі великі міста, як Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків.

Згідно з доповіддю, одним із головних факторів різкого зростання кількості жертв стало масове застосування балістичних ракет Росією по великих містах. Голова ММПЛУ Даніель Белль зазначила, що ці атаки продовжуються й у травні, коли зафіксовано нові удари по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву.

Крім того, атаки із застосуванням безпілотників малого радіусу дії в районах поблизу лінії фронту стали причиною 23% всіх втрат серед цивільних у квітні.

Загалом, з січня по квітень 2025 року загинули 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення. Це на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.