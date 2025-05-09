Перимир’я по-путинські: окупанти продовжують тероризувати цивільних

Російські загарбники, попри оголошене Кремлем "триденне перемир'я", продовжили тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Під час обстрілів постраждав 83-річний чоловік, а також сталася пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація.

Для атак на Нікополь та навколишні громади ворог використовував артилерію та безпілотники. Обстріли вразили сам Нікополь, а також Покровську, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади.

"Внаслідок обстрілу постраждав 83-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Також через обстріли загорівся гараж та господарська споруда, яку вдалося загасити рятувальникам", — повідомив керівник ОВА.