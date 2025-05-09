У Сумах жінка намагалась продати немовля

У Сумах правоохоронці викрили жінку, яка намагалася продати власне немовля за 30 тисяч доларів США, повідомили у Нацполіції.

Інформацію про ймовірну торгівлю людьми отримали оперативники кримінальної поліції. Вони встановили, що ще під час вагітності жінка почала шукати покупців для майбутньої дитини. Після пологів, які відбулися 1 травня, жінка вирішила реалізувати свої злочинні наміри. Вона домовилася з жителем Білопільської громади про передачу немовляти, при цьому плануючи оформити фіктивне батьківство. За таку угоду мати вимагала 30 тисяч доларів, з яких тисячу отримала авансом.

Під час передачі основної суми грошей жінку затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у скоєнні злочину — торгівлі людьми. Досудове розслідування триває.