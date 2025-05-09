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Полiтика

Трамп люб'язно поспілкувався із Зеленським: готовий допомагати Україні завершити війну

Трамп люб'язно поспілкувався із Зеленським: готовий допомагати Україні завершити війну

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом, вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

Про це повідомляє УП.

"Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні.

Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", - заявив Зеленський у соцмережі.

За словами Зеленського, Трамп у розмові підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню.

Також керівники держав привітали народи з днем перемоги над нацизмом та привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

Теги:

Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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