Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»

Петро Мага - народний артист України, актор, поет-пісняр, телеведучий, сценарист, режисер, спеціально для ForUa.

Для мене сьогоднішній день-це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»

І тільки країна-терорист, держава-маргінал, що визнала рабство способом свого існування, а грабіж і нищення-нормою поведінки,

видихає перегаром «можем повторіть…»

Напевно, цивілізованим країнам треба на деякий час зменшити ступінь власного миролюбства і допомогти нам добити ординську навалу.

Інакше, в їх двері можуть увійти без стуку. Але зі своїм біснуватим гаслом…

З моєї книги "Вірші з окопу":

Як пояснити вам,

Що у нас-різні батько і мати,

як довести рабам,

Що нас не потрібно звільняти?!!!

Кара не обмине,

Ні душу вашу,ні тіло,

Все огидне й страшне,

Ви вже,на жаль,зробили…

Вже не врятує час,

Те, що не можна зшити,

Знайте, ненавидять вас,

навіть маленькі діти!

Їх побажання в дім,

досі приносять феї,

А ви поясніть своїм,

звідки у вас «трофеї»!

Дайте їм ніби любов,

ніби батьківські цілунки,

тільки змивайте кров,

З крадених подарунків!

Вчіть вклонятись царькам,

з люльки і до могили,

бридко вогким слимакам,

навіть бачити крила!

Там, де ви звикли повзти,

Ми важко вчились летіти,

А слово ПЕРЕМОГТИ,

для нас означає — ЖИТИ!