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Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»

Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»

Петро Мага - народний артист України, актор, поет-пісняр, телеведучий, сценарист, режисер, спеціально для ForUa.

Для мене сьогоднішній день-це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
І тільки країна-терорист, держава-маргінал, що визнала рабство способом свого існування, а грабіж і нищення-нормою поведінки,
видихає перегаром «можем повторіть…»
Напевно, цивілізованим країнам треба на деякий час зменшити ступінь власного миролюбства і допомогти нам добити ординську навалу.
Інакше, в їх двері можуть увійти без стуку. Але зі своїм біснуватим гаслом…

З моєї книги "Вірші з окопу":
Як пояснити вам, 
        Що у нас-різні батько і мати,
як довести рабам,
         Що нас не потрібно звільняти?!!!
Кара не обмине,
          Ні душу вашу,ні тіло,
Все огидне й страшне,
          Ви вже,на жаль,зробили…
Вже не врятує час,
          Те, що не можна зшити,
Знайте, ненавидять вас,
           навіть маленькі діти!
Їх побажання в дім,
            досі приносять феї,
А ви поясніть своїм,
            звідки у вас «трофеї»!
Дайте їм ніби любов,
            ніби батьківські цілунки,
тільки змивайте кров,
            З крадених подарунків!
Вчіть вклонятись царькам,
            з люльки і до могили,
бридко вогким слимакам,
             навіть бачити крила!
Там, де ви звикли повзти,
            Ми важко вчились летіти,
А слово ПЕРЕМОГТИ,
            для нас означає — ЖИТИ!

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війнаПетро Магапоет8 травнявійна з рф
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