Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»

Петро Мага - народний артист України, актор, поет-пісняр, телеведучий, сценарист, режисер, спеціально для ForUa.
Для мене сьогоднішній день-це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
І тільки країна-терорист, держава-маргінал, що визнала рабство способом свого існування, а грабіж і нищення-нормою поведінки,
видихає перегаром «можем повторіть…»
Напевно, цивілізованим країнам треба на деякий час зменшити ступінь власного миролюбства і допомогти нам добити ординську навалу.
Інакше, в їх двері можуть увійти без стуку. Але зі своїм біснуватим гаслом…
З моєї книги "Вірші з окопу":
Як пояснити вам,
Що у нас-різні батько і мати,
як довести рабам,
Що нас не потрібно звільняти?!!!
Кара не обмине,
Ні душу вашу,ні тіло,
Все огидне й страшне,
Ви вже,на жаль,зробили…
Вже не врятує час,
Те, що не можна зшити,
Знайте, ненавидять вас,
навіть маленькі діти!
Їх побажання в дім,
досі приносять феї,
А ви поясніть своїм,
звідки у вас «трофеї»!
Дайте їм ніби любов,
ніби батьківські цілунки,
тільки змивайте кров,
З крадених подарунків!
Вчіть вклонятись царькам,
з люльки і до могили,
бридко вогким слимакам,
навіть бачити крила!
Там, де ви звикли повзти,
Ми важко вчились летіти,
А слово ПЕРЕМОГТИ,
для нас означає — ЖИТИ!