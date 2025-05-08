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Освіта дорожчає: українські виші піднімуть вартість навчання на десятки спеціальностей

Освіта дорожчає: українські виші піднімуть вартість навчання на десятки спеціальностей

З літа 2025 року вартість контрактного навчання в державних університетах України зросте — це передбачено постановою Кабміну №417, яку вже підписано. Постанова вводить обов’язкову мінімальну ціну на контракт, що не може бути нижчою за суму, яку держава витрачає на одного студента-бюджетника за тією ж спеціальністю в тому ж виші.

Раніше вартість контракту університети формували самостійно. Часто вона була суттєво нижчою за реальну собівартість, яку компенсувала держава. Тепер це стане неможливим — виші зобов’язані підняти ціну до рівня державного фінансування.

Які спеціальності подорожчають

Нова вимога стосується понад 50 найпопулярніших спеціальностей, зокрема:

  • Гуманітарні науки: журналістика, дизайн, філологія, аудіовізуальне мистецтво;
  • Соціальні науки: політологія, міжнародні відносини, економіка, психологія, право;
  • ІТ і техніка: комп’ютерні науки, кібербезпека, архітектура, програмна інженерія;
  • Медицина: стоматологія, фармація, медсестринство, педіатрія;
  • Бізнес: маркетинг, фінанси, менеджмент;
  • Сфера послуг: туризм, готельно-ресторанна справа;
  • Транспорт: морський і внутрішній водний.

Згідно з постановою, університети мають оприлюднити нову вартість навчання до 19 травня 2025 року, тобто за два місяці до початку подання заяв (яке стартує 19 липня). Вартість має бути вказана на перший рік навчання і повністю за всі роки.

Що каже МОН

Заступник міністра освіти Михайло Винницький пояснив, що реформа покликана:

  • припинити практику штучного заниження цін на контракт;
  • забезпечити університети стабільним фінансуванням;
  • підвищити якість освіти, зберігши кваліфікованих викладачів та оновивши матеріальну базу.

«Якщо держава витрачає 55–56 тис. грн на студента, а контракт коштує 25 — хто доплачує? Часто — та сама держава. Це абсурд», — підкреслив Винницький.
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