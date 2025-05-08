На Київщині готуються до останніх дзвоників: понад 235 тисяч учнів завершують навчальний рік

Київщина на порозі урочистого моменту – завершення навчального року. Скоро у школах області пролунають останні дзвоники для понад 235 тисяч учнів.

Заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко повідомила, що переважна більшість навчальних закладів регіону планують завершити освітній процес до 30 травня.

Серед тих, хто готується до прощання зі школою цього року, – понад 12 тисяч одинадцятикласників, для яких цей дзвоник буде дійсно останнім у їхньому шкільному житті. Також навчальний рік завершують 22,6 тисячі дев'ятикласників та 24,3 тисячі учнів початкової школи.

Варто зазначити, що цього року учні 4-х, 9-х та 11-х класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Після останнього дзвоника на школярів чекають літні канікули, під час яких будуть організовані літні табори та програми, спрямовані на подолання освітніх втрат.

Для випускників головним випробуванням стане національний мультипредметний тест (НМТ). Цьогоріч бажання складати НМТ на Київщині виявили 18 900 осіб, що свідчить про зростання кількості потенційних учасників на 1,5 тисячі у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, що паралельно у столиці також триває підготовка до завершення навчального року, деталі щодо останнього дзвоника у Києві можна знайти за посиланням. Також нещодавно стало відомо про плани встановлення тисячі камер відеоспостереження у школах Печерського та Дніпровського районів Києва.