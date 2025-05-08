США озброюються: навіщо Америка прискорює створення B61-13

США заявили про значне прискорення програми виробництва нової термоядерної гравітаційної бомби B61-13 — однієї з найсучасніших у своєму класі. Перший виробничий блок буде готовий вже в кінці травня 2025 року. Це - майже на рік раніше, ніж передбачалося. Про це повідомила Тереза Роббінс, виконуюча обов’язки голови Національної адміністрації з ядерної безпеки США (NNSA), на слуханнях у Конгресі.

Що таке B61-13 і чим вона важлива

B61-13 — це модернізована версія знаменитої серії B61, яка є ключовим елементом тактичного ядерного арсеналу США. Нова бомба створюється на базі напрацювань із попередньої моделі B61-12, що дозволило суттєво скоротити терміни розробки й виготовлення.

B61-13 матиме вдосконалені характеристики і, за словами NNSA, забезпечить розширені можливості для президента США у разі необхідності завдати удару по "складніших або масштабніших цілях". Таким чином, нова бомба розглядається як засіб посилення стратегічного стримування в умовах зростаючої загрози з боку ядерних держав-конкурентів — передусім Росії та Китаю.

Чому виробництво пришвидшили

За словами Роббінс, причиною такого прогресу стало активне використання вже існуючих виробничих потужностей і технологій, розроблених у межах програми B61-12. Останній блок B61-12 було завершено у 2024 році, після чого одразу стартували роботи над B61-13. Завдяки використанню наявної інфраструктури та впровадженню нових технологічних рішень, терміни виробництва вдалося суттєво скоротити.

"Ми використали ті самі виробничі лінії, що й у попередній програмі. Це дозволило не лише пришвидшити процес, а й зекономити ресурси", — зазначила Роббінс.

Ядерний баланс?

Рішення про прискорення програми створення B61-13 ухвалено на тлі загострення глобальної безпекової ситуації. США активно оновлюють свій ядерний арсенал, прагнучи зберегти стратегічний паритет зі своїми суперниками. Паралельно Росія не лише нарощує ядерний потенціал, а й дедалі частіше вдається до ядерного шантажу, зокрема у контексті війни проти України. Китай, у свою чергу, швидкими темпами розширює свій ядерний арсенал і будує нові шахти для балістичних ракет.

Таким чином, B61-13 — це відповідь на зміну ядерного балансу у світі. Вона не лише замінить застарілі моделі, а й слугуватиме сигналом союзникам і противникам про готовність США діяти рішуче в умовах нової глобальної реальності.