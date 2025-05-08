Мільярди на кону: як розподілятимуться прибутки Фонду відбудови України

1 травня Україна та Сполучені Штати офіційно підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна, який стане одним із ключових інструментів для залучення коштів у повоєнну економіку України.

Як пояснила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю РБК-Україна, структура Фонду побудована за принципом партнерства: на старті обидві сторони — Україна і США — мають рівні частки в 50%. Це означає, що початкові інвестиції будуть здійснюватися порівну або на взаємно узгоджених умовах.

Як працюватиме розподіл прибутків

Прибуток, який генеруватиме Фонд у процесі інвестування в українську економіку — зокрема в енергетику, інфраструктуру, видобуток корисних копалин тощо — ділитиметься. Свириденко на прикладі пояснила цей механізм:

"‎Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток $2 млрд. Припустимо, що за цей час США надали додатково мільярд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена – тобто мільярд повертається США. Залишок прибутку (у наведеному прикладі він складає ще $1 млрд) буде розподілятися між сторонами порівну, тобто 50/50."

Цей механізм створено для стимулювання додаткових вкладень: країна, яка інвестує більше, спочатку повертає свої кошти, а потім вже отримує прибуток на рівні з партнером. Таким чином, модель є справедливою для обох сторін і заохочує активнішу фінансову участь.

Що це означає для України

З одного боку, така схема дозволяє Україні залучити іноземні кошти на прозорих і зрозумілих умовах, зберігаючи при цьому паритет у вирішенні питань. Це вигідна альтернатива до кредитування, адже йдеться не про борги, а про спільні інвестиції.

З іншого боку, механізм пріоритетного повернення додаткових коштів інвестору (у даному разі — США) викликає дискусії. Деякі експерти застерігають, що за такої моделі Україна може отримати менше коштів у короткостроковій перспективі, особливо якщо не матиме змоги вкладати у Фонд на тому ж рівні.

Однак у стратегічному вимірі такий підхід виглядає прагматичним: США не лише забезпечують фінансову підтримку, а й фактично гарантують її окупність, що може залучити приватних американських інвесторів.

Політичний контекст

Угода про Фонд з'явилася на тлі посилення співпраці між Вашингтоном і Києвом. США продовжують відігравати ключову роль у підтримці України як у військовому, так і в економічному сенсі. Створення фонду з прозорим механізмом прибутку — це не лише фінансова, а й політична заява про довіру і довгострокову участь США у післявоєнному відновленні країни.